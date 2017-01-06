Малайзия через две недели прекращает поиски авиалайнера MH370

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай в пятницу заявил, что поисковая операция пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing MH370 будет прекращена через две недели, сообщает агентство Франс Пресс.

"Мы находимся на последнем (поисковом) круге в течение этих двух недель. Мы надеемся, что найдем самолет", — сказал Лай. Министр не уточнил дату завершения операции, отметив, что вскоре будет окончательный доклад о поисковой операции на территории в 120 тысяч квадратных километров.

Ранее сообщалось, что поиски самолета могут закончиться в 2017 году. Представители Австралии, Малайзии и Китая договорились прекратить поиски в предполагаемых районах падения лайнера, если не появится "новая, заслуживающая доверия" информация по MH370. После финального доклада страны-участницы поисковой операции проведут трехстороннюю встречу, отметил Лай.

В декабре представители бюро по безопасности на транспорте Австралии, которое возглавляет поисковую миссию, сообщили, что "почти наверняка" MH370 не в зоне поиска и может быть еще севернее охватываемого поисками района.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция пока не смогла установить место крушения самолета.

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