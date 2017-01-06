Куба заключила первый за 50 лет экспортный контракт с компанией в США

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Власти Кубы объявили о заключении сделки, в рамках которой впервые за 50 лет из этой страны в США будет отправлен легальный экспортный груз.

По данным агентства Рейтер , речь идет о 40 тоннах кубинского угля, стоимость которого по контракту составит около 17 тысяч долларов.

"Это первый контракт, но мы надеемся продолжать наши отношения многие годы и не только по углю, но и по другим продуктам, которые мы готовы экспортировать, например, мед или кофе", — заявила Изабелла О’Райлли, директор государственной компании Cubaexport.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. За истекшее время две страны восстановили дипломатические отношения, в Гаване побывал президент США Барак Обама. США ослабили некоторые санкции против Кубы, хотя действующее уже более полувека торговое эмбарго по-прежнему остается в силе.