Мексика сокращает зарплаты госслужащих высшего звена

МЕХИКО, 6 янв – РИА Новости. Правительство Мексики приняло решение сократить зарплаты руководителей высшего звена страны на фоне серьезного повышения стоимости бензина, приведшего к массовым протестам и грабежам, сообщил президент страны Энрике Пенья Ньето.

"Первое, что мы сделали перед принятием этой меры (увеличением цены бензина), — это почти на 190 миллиардов песо (8,9 миллиарда долларов) сократили расходы самого правительства республики, кроме того, с первого квартала этого года на 10% будет сокращена зарплата высшего звена руководства федеральных министерств и ведомств страны", — заявил Пенья Ньето в телеобращении к нации.

Начавшиеся несколько дней назад протесты против повышения с 1 января цены на бензин примерно на 20% переросли в массовые беспорядки и грабежи торговых точек. По последним данным национальной ассоциации магазинов Мексики, за несколько дней разграблено в общей сложности 370 торговых точек. Погиб один полицейский, ранения получили порядка 25 человек, еще примерно 60 человек задержано.

По словам президента Мексики, рост стоимости бензина не связан с желанием властей получить больше доходов за счет увеличения налогообложения или с проходящей в стране реформой энергетической отрасли. "За последний год цена нефти во всем мире поднялась почти на 60%, что увеличило мировую стоимость бензина, а мы более половины своего бензина импортируем, что бьет по стране уже не первый год", — сказал Пенья Ньето.

Глава государства отметил, что в случае поддержания прежней, искусственной цены бензина, у государства создался бы дополнительный долг более чем на 200 миллиардов песо (9,4 миллиарда долларов), что сопоставимо с парализацией работы фонда социального страхования всей страны на четыре месяца.