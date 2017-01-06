Мексика сокращает зарплаты госслужащих высшего звена

МЕХИКО, 6 янв – РИА Новости. Правительство Мексики приняло решение сократить зарплаты руководителей высшего звена страны на фоне серьезного повышения стоимости бензина, приведшего к массовым протестам и грабежам, сообщил президент страны Энрике Пенья Ньето.
Начавшиеся несколько дней назад протесты против повышения с 1 января цены на бензин примерно на 20% переросли в массовые беспорядки и грабежи торговых точек. По последним данным национальной ассоциации магазинов Мексики, за несколько дней разграблено в общей сложности 370 торговых точек. Погиб один полицейский, ранения получили порядка 25 человек, еще примерно 60 человек задержано.
Глава государства отметил, что в случае поддержания прежней, искусственной цены бензина, у государства создался бы дополнительный долг более чем на 200 миллиардов песо (9,4 миллиарда долларов), что сопоставимо с парализацией работы фонда социального страхования всей страны на четыре месяца.