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В мире

Мексика сокращает зарплаты госслужащих высшего звена

08:4306.01.2017
(обновлено: 08:47 06.01.2017)
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Протесты в Мексике против повышения цен на бензин, 5 января 2017
© REUTERS/ Daniel Becerril

МЕХИКО, 6 янв – РИА Новости. Правительство Мексики приняло решение сократить зарплаты руководителей высшего звена страны на фоне серьезного повышения стоимости бензина, приведшего к массовым протестам и грабежам, сообщил президент страны Энрике Пенья Ньето.

Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Знаменский
В Мексике протесты против повышения цены бензина переросли в грабежи
"Первое, что мы сделали перед принятием этой меры (увеличением цены бензина), — это почти на 190 миллиардов песо (8,9 миллиарда долларов) сократили расходы самого правительства республики, кроме того, с первого квартала этого года на 10% будет сокращена зарплата высшего звена руководства федеральных министерств и ведомств страны", — заявил Пенья Ньето в телеобращении к нации.

Начавшиеся несколько дней назад протесты против повышения с 1 января цены на бензин примерно на 20% переросли в массовые беспорядки и грабежи торговых точек. По последним данным национальной ассоциации магазинов Мексики, за несколько дней разграблено в общей сложности 370 торговых точек. Погиб один полицейский, ранения получили порядка 25 человек, еще примерно 60 человек задержано.

Мексика. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Знаменский
Мексика впервые дошла до уровня импорта бензина в 62%
По словам президента Мексики, рост стоимости бензина не связан с желанием властей получить больше доходов за счет увеличения налогообложения или с проходящей в стране реформой энергетической отрасли. "За последний год цена нефти во всем мире поднялась почти на 60%, что увеличило мировую стоимость бензина, а мы более половины своего бензина импортируем, что бьет по стране уже не первый год", — сказал Пенья Ньето.

Глава государства отметил, что в случае поддержания прежней, искусственной цены бензина, у государства создался бы дополнительный долг более чем на 200 миллиардов песо (9,4 миллиарда долларов), что сопоставимо с парализацией работы фонда социального страхования всей страны на четыре месяца.

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В мире
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • nyevskyy
    России бы взять пример.
    09:39
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • fog71
    Очень полезная статья. Для нашего правительства. Если у нас сократят расходы для чинуш на такие очень нужные и важные вещи как лексусы, золотые ёршики и т.д., да и ещё бы зарплату этим бездельникам сократили бы хотя бы процентов на 30, не говорю уж об 50-ти, то учитывая их количество (бездельников) по стране - на сколько бы миллиардов долларов денег пополнился бы бюджет нашей страны. А про бензин вообще - сказка: когда во всём мире нефть дешевела - у нас бензин дорожал, ведь надо же было с нас, за счёт простых потребителей, возмещать убытки компаний; зато сейчас сам бог велел цены на бензин ещё поднять - ведь нефть дорожает, значит и бензин должен быть дороже ( по их логике), мы ведь покупаем нефть за рубежом, а не сами её добываем... Когда же вы все подавитесь этими деньгами...
    10:33
    06.01.2017
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  • nyevskyy
    России бы взять пример.
    09:39
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • fog71
    Очень полезная статья. Для нашего правительства. Если у нас сократят расходы для чинуш на такие очень нужные и важные вещи как лексусы, золотые ёршики и т.д., да и ещё бы зарплату этим бездельникам сократили бы хотя бы процентов на 30, не говорю уж об 50-ти, то учитывая их количество (бездельников) по стране - на сколько бы миллиардов долларов денег пополнился бы бюджет нашей страны. А про бензин вообще - сказка: когда во всём мире нефть дешевела - у нас бензин дорожал, ведь надо же было с нас, за счёт простых потребителей, возмещать убытки компаний; зато сейчас сам бог велел цены на бензин ещё поднять - ведь нефть дорожает, значит и бензин должен быть дороже ( по их логике), мы ведь покупаем нефть за рубежом, а не сами её добываем... Когда же вы все подавитесь этими деньгами...
    10:33
    06.01.2017
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