В Пакистане поезд сбил две повозки-рикши, погибли семь детей

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Семь школьников погибли в Пакистане после того, как поезд врезался в две моторизированные повозки-рикши на железнодорожном переезде, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, инцидент произошел в пятницу утром недалеко от города Лодхран в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. Как сообщил представитель полиции Джавед Ахмед, водители повозок, по всей видимости, не смогли адекватно оценить скорость приближающегося поезда из-за сильного тумана. Сообщается, что переезд не был оснащен шлагбаумом.

Как сообщили в полиции, в результате инцидента также пострадали пять детей в возрасте от 5 до 8 лет и один из водителей повозок. Позднее стало известно, что водитель скончался в больнице от полученных травм.

В связи с расследованием обстоятельств инцидента были задержаны помощник машиниста поезда, а также железнодорожный рабочий, ответственный за переезд. По данным полиции, ворота переезда на были закрыты.

"Железнодорожный рабочий, ответственный за обслуживание переезда, не был на своем посту", — заявил представитель полиции Асад Сарфараз.