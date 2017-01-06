В Южной Корее сожалеют об отмене Японией валютных переговоров

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министерство финансов Южной Кореи выразило сожаление об отмене Японией переговоров по соглашению о новом валютном свопе в связи с отказом Сеула убрать символический памятник так называемым "женщинам для утешения" в южнокорейском Пусане, передает в пятницу агентство Рейтер.
По данным агентства, Япония и Южная Корея в августе прошло года договорились провести переговоры по новому валютному свопу для лучшего противостояния нестабильности в мире.
Как говорится в заявлении минфина, экономическое и финансовое сотрудничество между двумя странами должно продолжаться несмотря на политические и дипломатические отношения.
Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции для нужд японской армии в странах Юго-Восточной Азии во время войны. Японское правительство, заключившее соглашение с Южной Кореей для восстановления отношений, в которых в последние годы наблюдалось охлаждение, в то же время настаивает на том, что не обнаружило документов и свидетельств принуждения корейских женщин к проституции во время Второй Мировой войны со стороны японской армии или администрации.