В Южной Корее сожалеют об отмене Японией валютных переговоров

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Министерство финансов Южной Кореи выразило сожаление об отмене Японией переговоров по соглашению о новом валютном свопе в связи с отказом Сеула убрать символический памятник так называемым "женщинам для утешения" в южнокорейском Пусане, передает в пятницу агентство Рейтер.

По данным агентства, Япония и Южная Корея в августе прошло года договорились провести переговоры по новому валютному свопу для лучшего противостояния нестабильности в мире.

Как говорится в заявлении минфина, экономическое и финансовое сотрудничество между двумя странами должно продолжаться несмотря на политические и дипломатические отношения.

Ранее сообщалось, что японские власти временно отзывают своего посла из Южной Кореи в связи с символическим памятником так называемым "женщинам для утешения" в южнокорейском Пусане напротив генерального консульства Японии. Он был установлен в конце декабря представителями общественной организации в годовщину заключения соглашения между Южной Кореей и Японией, которая должна выплатить для возмещения ущерба "женщин для утешения" 1 миллиард иен (около 8,6 миллиона долларов).

Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции для нужд японской армии в странах Юго-Восточной Азии во время войны. Японское правительство, заключившее соглашение с Южной Кореей для восстановления отношений, в которых в последние годы наблюдалось охлаждение, в то же время настаивает на том, что не обнаружило документов и свидетельств принуждения корейских женщин к проституции во время Второй Мировой войны со стороны японской армии или администрации.