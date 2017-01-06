СМИ: в Китае ребенок утонул, пока его мать переписывалась по телефону

ПЕКИН, 6 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Четырехлетний мальчик утонул в бассейне в Китае, пока его мать переписывалась по мобильному телефону, находясь в нескольких метрах от него, пишет в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел 3 января в бассейне в городе Сяньян в провинции Шэньси. Сообщается, что кроме сына, мать взяла в бассейн и свою шестилетнюю дочку.

На видео, которое публикует портал Sina, видно, как мальчик начинает тонуть в одной из частей бассейна, а в этом время его мама стоит спиной к нему в нескольких метрах от этого места и переписывается по мобильному телефону. После того, как женщина по фамилии Сяо перестала вести переписку, она пошла в другую часть бассейна. Кроме этого, на записи видно, что в момент трагедии в бассейне находились и другие посетители, но никто не обратил внимания на тонущего ребенка.

По данным портала Sina, глубина воды в детской части бассейна составляет примерно 30 сантиметров, однако ребенок заплыл в ту часть, где глубина составляла уже 1,3 метра.

Как пишет газета China Business News, мальчик тонул в течение трех минут. Его тело было обнаружено на дне бассейна спустя час после случившегося.