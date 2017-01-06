Япония отзывает посла в Южной Корее

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Японские власти временно отзывают своего посла из Южной Кореи в связи с символическим памятником так называемым "женщинам для утешения", который был установлен в южнокорейском Пусане напротив генерального консульства Японии.

Памятник был установлен в конце декабря представителями общественной организации в годовщину заключения соглашения между Южной Кореей и Японией, которая должна выплатить для возмещения ущерба "женщин для утешения" 1 миллиард иен (около 8,6 миллиона долларов).

"Правительство Японии находит эту ситуацию достойно сожаления в крайней степени", — заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, слова которого приводит агентство Франс Пресс. Кроме временного отзыва посла он также объявил о дополнительных мерах, в частности, о замораживании экономических переговоров на высшем уровне.

Сеул уже выразил сожаление из-за отмены переговоров.

Во время Второй мировой войны в странах Юго-Восточной Азии, занятых Японией, действовали так называемые станции для утешения, где местных женщин принуждали к проституции. Токио, в свою очередь, опровергает эту информацию.