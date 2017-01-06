Трамп усомнился в том, что Демпартия подверглась хакерской атаке

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в четверг поставил под сомнение заявления властей страны и представителей Демократической партии о том, что сервера партии подверглись хакерской атаке.

"Национальный комитет Демократической партии не предоставил доступ ФБР для исследования серверов, которые якобы были атакованы русскими… Тогда как и почему они так уверены насчет взлома, если они даже не запрашивали изучение компьютерных серверов. Что происходит?" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter

В среду информационный портал BuzzFeed со ссылкой на представителя Национального комитета Демократической партии США заявил, что спустя шесть месяцев после начала расследования хакерских атак на сервера партии ФБР до сих не запросило доступ к этому оборудованию. При этом один из представителей разведывательного сообщества США сообщил, что ни одна из структур не начинала независимого анализа.

Ранее Трамп уже ставил под сомнение заявления действующей администрации США и представителей Демпартии, однако в основном избранный президент выражал сомнения в причастности ко взлому России, а не в самом факте того, что взлом имел место.