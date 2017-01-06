Байден: США ответили "секретными действиями" на "российские кибератаки"

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Соединенные штаты ответили России на якобы имевшие место хакерские атаки не только официально, выслав 35 дипломатов и введя санкции, но и "секретными действиями", сообщил вице-президент США Джо Байден.

"Некоторые (действия) вам известны, некоторые, из того, что мы предприняли, вы не узнаете", — сказал Байден в интервью телеканалу PBS

В качестве примера известных действий он назвал высылку российских дипломатов.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.