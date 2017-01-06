WP: экс-глава ЦРУ покинул команду Трампа, где был старшим советником

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси покинул переходную команду избранного президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post.

"С немедленным вступлением в силу: Джеймс Вулси больше не является старшим советником избранного президента Трампа или его переходной команды. Он желает избранному президенту и его администрации успехов в работе", — говорится в заявлении представителя экс-главы ЦРУ.

Издание сообщает, что он в последние недели был отстранен от обсуждения вопросов, связанных с разведывательным сообществом США, с самим Трампом и будущим советником по национальной безопасности генерал-лейтенантом Майклом Флинном.

"Джим чувствовал себя очень некомфортабельно, будучи советником по вопросам, где является экспертом, и при этом не участвуя в обсуждении. Он не мог вынести, что называется "старшим советником" и при этом не может высказать своего мнения", — заявил газете источник в окружении Вулси.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Трамп намерен реформировать управление директора национальной разведки и сократить его численность. Однако представитель будущего главы государства Шон Спайсер опроверг эти сообщения.