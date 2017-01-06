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В мире

WP: экс-глава ЦРУ покинул команду Трампа, где был старшим советником

Тема:
Итоги выборов в США (952)
04:1406.01.2017
(обновлено: 04:15 06.01.2017)
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Джеймс Вулси. Архивное фото
© AP Photo

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси покинул переходную команду избранного президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post.

Избраннный президент США Дональд Трамп
© AFP 2016/ Don Emmert
Трамп выбрал кандидата на пост директора национальной разведки США
"С немедленным вступлением в силу: Джеймс Вулси больше не является старшим советником избранного президента Трампа или его переходной команды. Он желает избранному президенту и его администрации успехов в работе", — говорится в заявлении представителя экс-главы ЦРУ.

Издание сообщает, что он в последние недели был отстранен от обсуждения вопросов, связанных с разведывательным сообществом США, с самим Трампом и будущим советником по национальной безопасности генерал-лейтенантом Майклом Флинном.

"Джим чувствовал себя очень некомфортабельно, будучи советником по вопросам, где является экспертом, и при этом не участвуя в обсуждении. Он не мог вынести, что называется "старшим советником" и при этом не может высказать своего мнения", — заявил газете источник в окружении Вулси.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Трамп намерен реформировать управление директора национальной разведки и сократить его численность. Однако представитель будущего главы государства Шон Спайсер опроверг эти сообщения.

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В мире
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6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Rog Guka
    Так ведь в компании Трампа работать надо, а они все разучились работать, только фейки писать умеют... Пусть покоятся все бушевские, обмановские работники...
    10:08
    06.01.2017
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  • Александр Иванов
    Все правильно - надо работать, а не надеяться на диванных аналитиков и искать факты, а не брать их из ютуба (к примеру) в качестве доказательств. Пока вся эта диванная аналитика и, якобы, "разведывательная" работа вызывает дикий смех. Хоть и грешно смеяться над убогими. М-р Трамп, гони в шею всех этих аж 17 спецслужб. Или пусть работают, а не жалуются перед СМИ и говорят про то, что "секретные" меры были приняты. На то они и секретные, чтобы о них никто не знал. Сейчас вся эта уходящая свора напоминает балаган, который с треском провалил свои выступления и ищет оправдание не своим действиям, а тем, что другие мешают... Плохой танцор - хороший папа!
    18:07
    06.01.2017
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