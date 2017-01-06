Чад объявил границу с Ливией зоной военной операции

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Власти Чада объявили пограничные с Ливией районы зоной военной операции на фоне угрозы притока в страну исламистских боевиков, разгромленных в ливийском Сирте.
Глава правительства добавил, что пограничные районы объявляются "зоной военной операции", куда будут введены войска.
Вооруженные формирования правительства национального согласия (ПНС) Ливии в начале декабря объявили о полном освобождении города Сирт от боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Сирт на побережье Средиземного моря, родной город бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи, был захвачен террористами в 2014 году. Операция против них продолжалась с мая 2016 года.