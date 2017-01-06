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В мире

Чад объявил границу с Ливией зоной военной операции

04:0306.01.2017
(обновлено: 04:04 06.01.2017)
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Вид на город Сирт, Ливия. Архивное фото
© AP Photo/ Manu Brabo

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Власти Чада объявили пограничные с Ливией районы зоной военной операции на фоне угрозы притока в страну исламистских боевиков, разгромленных в ливийском Сирте.

Вид на город Сирт, Ливия. Архивное фото
© AP Photo/ Manu Brabo
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"Некоторые изолированные группировки собрались на юге Ливии, то есть на нашей северной границе. Потенциально они представляют серьезную угрозу проникновения в нашу страну", — заявил премьер-министр Чада Альберт Пахими Падаке, слова которого приводит агентство Рейтер.

Глава правительства добавил, что пограничные районы объявляются "зоной военной операции", куда будут введены войска.

Вооруженные формирования правительства национального согласия (ПНС) Ливии в начале декабря объявили о полном освобождении города Сирт от боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Сирт на побережье Средиземного моря, родной город бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи, был захвачен террористами в 2014 году. Операция против них продолжалась с мая 2016 года.

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В мире
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5 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Druzba USSR в ответ пользователю Андрей Вишневский(показатьскрыть)
    Андрей Вишневский, так в том то и дело ,что уже не растёт, гонят их ото всюду, Б.Обаме пинча под зад дали и теперь упыри ни кому не нужны!!!
    09:56
    06.01.2017
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  • Игорь в ответ пользователю Андрей Вишневский(показатьскрыть)
    Андрей Вишневский, вы не поверите, но ДА. Иначе с какой бы стати они отказались от дальнейшей тактики демпинга нефтяного рынка и пошли на договор о сокращении добычи? Вы забыли учесть, что ВВП у СА на ~45% состоит из нефтяных доходов (у РФ менее 15%), а бюджет и вовсе ~85% нефтодоллары. На фоне всего этого в последние пару лет они имели дефицит бюджета в треть от ВВП, который компенсировали из резервных фондов. Кроме того, они проигрывают одновременно две войны, в Сирии/Ираке, и Йемене. Финансовое положение их ослофаккеров постоянно ухудшается уничтожением нефтедобывающей и транспортной инфраструктуры (ВКС РФ в САР и ВВС США в Республике Ирак) и требует всё больших вливаний непосредственно из собственных средств Саудовской Аравии. Так же стоит обратить внимание, на отказ Эр Рияда от обязательств оказания финансовой помощи Египту, после чего египетский фунт упал вполовину, а египтян прибежали спасать евреи, ибо Израилю ещё один Ад у своих границ совсем не нужен. Дела у СА плохи. Бабло кончается, а перспектив никаких.
    11:37
    06.01.2017
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