Трамп удивлен утечкам деталей доклада спецслужб о кибератаках в прессу

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп удивлен тому, что информация из секретного доклада спецслужб о кибератаках во время выборов стала доступна сначала СМИ, кроме того, он недоумевает, как возможно было подготовить доклад без изучения серверов Демпартии, которые якобы взломали хакеры из РФ, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Как NBC получил "эксклюзив по секретному докладу, который он (президент США Обама) представил?" Кто дал им этот доклад и почему? Политики!", — недоумевает Трамп.

How did NBC get "an exclusive look into the top secret report he (Obama) was presented?" Who gave them this report and why? Politics! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.

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Кроме того, он задался вопросом, как могло так выйти, что "Демпартия не предоставила доступ ФБР для исследования серверов, которые якобы были атакованы русскими…"

Ранее ряд американских телеканалов сообщил, что стали известны подробности доклада спецслужб, который должен представить неоспоримые доказательства вмешательства РФ в выборы США. В частности, в докладе назван посредник между РФ и WikiLeaks.

В четверг представители спецслужб США дали показания на слушаниях в конгрессе по заявленным ранее обвинениям касательно якобы причастности России к кибератакам во время президентской кампании в 2016 году.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.