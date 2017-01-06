СМИ: спецслужбы США утверждают, что нашли посредников между РФ и WikiLeaks

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Спецслужбы США утверждают, что нашли посредников между Россией и WikiLeaks, которые якобы передали документы Демократической партии США для публикации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада.
Секретный доклад спецслужб объемом более 50 страниц был составлен по распоряжению президента США Барака Обамы и в четверг передан для рассмотрения главе государства. Более короткая, несекретная версия будет обнародована в начале следующей недели, сообщил на слушаниях в конгрессе в четверг директор национальной разведки Джеймс Клэппер.
В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Российские власти отрицают подобные обвинения.