WP: доклад о "вмешательстве России" в выборы не содержит сенсаций

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Доклад американских спецслужб о "российском вмешательстве" в выборы в США не содержит никаких сенсаций, пишет Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада.

Секретный документ объемом более 50 страниц был составлен по распоряжению президента США Барака Обамы и в четверг передан для рассмотрения главе государства. Более короткая, несекретная версия будет обнародована в начале следующей недели, сообщил на слушаниях в конгрессе в четверг директор национальной разведки Джеймс Клэппер.

"Официальные лица США говорят, что в этих откровениях нет никаких новых сенсаций, даже в секретном докладе", — пишет Washington Post.

Газета приводит некоторые оценки спецслужб США из доклада, свидетельствующие о весьма изобретательной интерпретации разведданных. Так, американские разведчики утверждают, что перехватили коммуникации "высокопоставленных российских чиновников", которые в частной переписке радовались избранию Трампа. Эта переписка "помогла американскому разведывательному сообществу прийти к заключению, что усилия Москвы по крайней мере частично были направлены на то, чтобы помочь Трампу выиграть Белый дом", пишет газета.

При этом источники газеты признают, что для российских чиновников избрание Трампа было таким же сюрпризом, как и для всего остального мира. "Сообщения открыли, что высокопоставленные официальные лица в России ожидали победы Клинтон", — пишет газета. При этом издание пишет, что "русские не ожидали, что их усилия (в поддержку Трампа) увенчаются успехом", хотя никаких свидетельств в пользу того, чтобы Россия предпринимала подобные усилия, разведка не приводит. Впрочем, американские разведчики не верят даже тому, что российские чиновники могли радоваться победе Трампа, опасаясь "российской дезинформации", добавляет газета.