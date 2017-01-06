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В мире

Экс-агент ФБР: история о "вмешательстве РФ" выгодна американским политикам

03:4006.01.2017
(обновлено: 03:41 06.01.2017)
358140
Штаб-квартира ФБР (здание Э. Гувера). Вашингтон, США. Архивное фото
© Flickr/ David Shane

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Бездоказательное использование истории с кибератакой якобы российских хакеров на выборы в США выгодна части американского политического истеблишмента, именно поэтому они не заботятся о реальных доказательствах, сказала телеканалу RT бывшая агент ФБР Коллин Роули.

Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости. Денис Ворошилов
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В Белом доме рассказали о том, как решали вопрос с санкциями против России
"Их (спецслужбы и Демпартию США) поймали на слове, потому что в октябре их стали просить подтвердить связи России и WikiLeaks. Они объявили о выводах без доказательств. И до сегодняшнего дня этой информации нет. Они продолжают обещать. Клеппер (директор Национальной разведки Джеймс Клэппер) и Роджерс (директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Майк Роджерс) говорят слово в слово: "Российские хакеры атаковали выборы". Но до сих пор у них нет доказательств, как эта информация, которая была передана через WikiLeaks, повлияла на выборы. Они на самом деле противоречат самим себе в этом смысле", — отметила она

Касаясь темы, почему мысль об атаке российских хакеров приветствуется, как демократами, так и некоторыми республиканцами, она заявила, что это отвечает их интересам. "У нас проблема в том, что демократам нужно обвинить кого-нибудь в поражении Хиллари Клинтон. С другой стороны, у нас в сенате есть республиканцы, которые поддерживают усиление напряжения с Россией и используют эту историю в этих целях", — казала она.

Хакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia/ Niko Endres
Хакер Guccifer назвал "истерией" обвинения США в адрес России
В четверг представители спецслужб США дали показания на слушаниях в конгрессе по заявленным ранее обвинениям касательно якобы причастности России к кибератакам во время президентской кампании в 2016 году. Однако неопровержимых доказательств предоставлено так и не было. Представители спецслужб пообещали дать более подробную информацию в течение недели.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

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В мире
Обсуждение
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Сергей Афонасьев
    Неправда, это выгодно не американским политикам. Это выгодно американским идиотам от политики.
    10:11
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • abdullayev.60
    Здравствуйте уважаемые пользователи.
    Как стало известно из СМИ,бездоказательное использование истории с кибератакой якобы российских хакеров на выборы в США выгодна части американского политического истеблишмента, именно поэтому они не заботятся о реальных доказательствах, сказала телеканалу RT бывшая агент ФБР Коллин Роули.
    Тем более недавно основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что причиной обвинений РФ во вмешательстве в ход выборов в США со стороны нынешней американской администрации была попытка лишить легитимности будущего президента Дональда Трампа, сообщает газета Hill.
    Дело в том,что на данный момент,высшая элита американского истэблишмента является рассадницей массового психоза и пособницей международного терроризма с конечной целью стабильного обеспечения американского доминирования любой ценой по известной поговорке " all's fair in love and war" и поскольку на этой волне выросло целое поколение американских политиков с подсознательными комплексами несуществующей угрозы,то вполне вероятно,что имея в арсенале гигантское медиа пространство и нескончаемые финансовые ресурсы,а также послушных европейских лидеров,то они будут упорно сопротивляться приходу к власти 45-го новоизбранного президента США,даже не станут гнушаться его ФИЗИЧЕСКИМ устранением,ибо в этих передрягах незаметно происходит объединение разрозненных групп,движимых одной и той же целью,точнее,на мой взгляд,в течение наступающего года вопрос о его физическом устранении актуален и стоит на повестке дня спецслужб самих Соединенных Штатов,но все это может оказаться прекрасно организованным ШОУ,рассчитанное на простаков,хотя ...
    Поживем,увидим ... Благодарю за внимание.
    12:48
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Сергей Афонасьев
    Неправда, это выгодно не американским политикам. Это выгодно американским идиотам от политики.
    10:11
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • abdullayev.60
    Здравствуйте уважаемые пользователи.
    Как стало известно из СМИ,бездоказательное использование истории с кибератакой якобы российских хакеров на выборы в США выгодна части американского политического истеблишмента, именно поэтому они не заботятся о реальных доказательствах, сказала телеканалу RT бывшая агент ФБР Коллин Роули.
    Тем более недавно основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что причиной обвинений РФ во вмешательстве в ход выборов в США со стороны нынешней американской администрации была попытка лишить легитимности будущего президента Дональда Трампа, сообщает газета Hill.
    Дело в том,что на данный момент,высшая элита американского истэблишмента является рассадницей массового психоза и пособницей международного терроризма с конечной целью стабильного обеспечения американского доминирования любой ценой по известной поговорке " all's fair in love and war" и поскольку на этой волне выросло целое поколение американских политиков с подсознательными комплексами несуществующей угрозы,то вполне вероятно,что имея в арсенале гигантское медиа пространство и нескончаемые финансовые ресурсы,а также послушных европейских лидеров,то они будут упорно сопротивляться приходу к власти 45-го новоизбранного президента США,даже не станут гнушаться его ФИЗИЧЕСКИМ устранением,ибо в этих передрягах незаметно происходит объединение разрозненных групп,движимых одной и той же целью,точнее,на мой взгляд,в течение наступающего года вопрос о его физическом устранении актуален и стоит на повестке дня спецслужб самих Соединенных Штатов,но все это может оказаться прекрасно организованным ШОУ,рассчитанное на простаков,хотя ...
    Поживем,увидим ... Благодарю за внимание.
    12:48
    06.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Arseny
    естественно
    15:41
    06.01.2017
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