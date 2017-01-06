Экс-агент ФБР: история о "вмешательстве РФ" выгодна американским политикам

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Бездоказательное использование истории с кибератакой якобы российских хакеров на выборы в США выгодна части американского политического истеблишмента, именно поэтому они не заботятся о реальных доказательствах, сказала телеканалу RT бывшая агент ФБР Коллин Роули.

"Их (спецслужбы и Демпартию США) поймали на слове, потому что в октябре их стали просить подтвердить связи России и WikiLeaks. Они объявили о выводах без доказательств. И до сегодняшнего дня этой информации нет. Они продолжают обещать. Клеппер (директор Национальной разведки Джеймс Клэппер) и Роджерс (директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Майк Роджерс) говорят слово в слово: "Российские хакеры атаковали выборы". Но до сих пор у них нет доказательств, как эта информация, которая была передана через WikiLeaks, повлияла на выборы. Они на самом деле противоречат самим себе в этом смысле", — отметила она

Касаясь темы, почему мысль об атаке российских хакеров приветствуется, как демократами, так и некоторыми республиканцами, она заявила, что это отвечает их интересам. "У нас проблема в том, что демократам нужно обвинить кого-нибудь в поражении Хиллари Клинтон. С другой стороны, у нас в сенате есть республиканцы, которые поддерживают усиление напряжения с Россией и используют эту историю в этих целях", — казала она.

В четверг представители спецслужб США дали показания на слушаниях в конгрессе по заявленным ранее обвинениям касательно якобы причастности России к кибератакам во время президентской кампании в 2016 году. Однако неопровержимых доказательств предоставлено так и не было. Представители спецслужб пообещали дать более подробную информацию в течение недели.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.