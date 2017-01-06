Сенатор Грэм намерен создать программу грантов для граничащих с РФ стран

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что планирует создать специальную программу грантов для граничащих с Россией государств.

"Это программа грантов, которая поможет пограничным государствам, таким как страны Балтии, Украина и Грузия, дать отпор в условиях постоянной угрозы, пропаганды и кибервойны", — цитирует сенатора агентство Блумберг , которое отмечает, что инициатива Грэма должна быть одобрена конгрессом.

Ранее сообщалось, что Грэм возглавит новый подкомитет по вопросам компьютерной безопасности и кибероружия. Новая комиссия входит в состав сенатского комитета по делам вооруженных сил, который возглавляет республиканец Джон Маккейн.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.

В августе 2008 года Южная Осетия и Абхазия объявили о своей независимости, это было сделано после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет обеих бывших автономий, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.

Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.