Тереза Мэй весной посетит США для встречи с Трампом

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Британский премьер-министр Тереза Мэй весной посетит США для встречи с избранным президентом Дональдом Трампом.

Сотрудники администрации премьера в декабре приезжали в США, чтобы встретиться с представителями команды Трампа и договориться о визите.

"Мы рады, что оказались способны сделать, чтобы это случилось. Премьер-министр рассчитывает, что посетит нового президента этой весной", — сообщили агентству Франс Пресс в британском правительстве.

Точная дата визита не называется. Трамп вступает в должность 20 января.