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Пентагон подтвердил перевод четверых заключенных из Гуантанамо

00:5006.01.2017
(обновлено: 00:56 06.01.2017)
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Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
© AFP 2016/ Mladen Antonov

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пентагон официально подтвердил в четверг перевод четверых заключенных из военной тюрьмы Гуантанамо в Саудовскую Аравию.

Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
© AP Photo/ Ben Fox
Трамп выступил против перевода заключенных из тюрьмы в Гуантанамо
Эр-Рияду переданы Салем Ахмад Хади бен Канад, Садик Абу Ганим, Абдалла Яхья Юсиф аш-Шибли и Мухаммад Али Абдалла Бвазир.

Салем Ахмад Хади бен Канад провел в Гуантанамо полтора десятилетия без предъявления каких-либо обвинений и судебного процесса. Он попал в плен США в 2002 году в Афганистане. По данным властей США, бен Канад прибыл в Афганистан из Йемена, чтобы воевать на стороне радикального движения "Талибан" против Северного альянса, который поддерживали США. Также США считают, что бен Канад, возможно, тренировался в лагерях "Аль-Каиды".

Абу Ганим был членом "Аль-Каиды" и работал телохранителем главаря этой группировки Усамы бен Ладена. По данным властей США, он был связан с организаторами теракта против американского эсминца Cole в 2001 году. Предполагается, что Абу Ганим тренировался в лагерях террористов и воевал за талибов в Афганистане.

Мохаммед Бвазир был членом "Аль-Каиды", в заключении США он признался в том, что воевал против американских солдат. В тюрьме Гуантанамо он объявлял голодовку и подвергался принудительному кормлению, что правозащитные организации расценили как пытку.

Аш-Шибли также считается членом "Аль-Каиды", который тренировался в многочисленных лагерях боевиков, воевал против американцев и признался в том, что воевал в пещерах Тора-Бора, где укрывался бен Ладен.

По данным агентства Рейтер, до инаугурации нового президента Дональда Трампа планируется перевести около 19 заключенных по меньшей мере в четыре страны, включая Саудовскую Аравию, Италию, Оман и ОАЭ. При этом Трамп заявил, что нужно прекратить практику освобождения "крайне опасных" заключенных, которые содержатся в тюрьме на базе Гуантанамо.

Закрытие Гуантанамо являлось одним из главных предвыборных обещаний Барака Обамы в 2008 году, когда он баллотировался на первый президентский срок. Ему не удалось закрыть тюрьму из-за возражений конгресса, но за время его президентства число узников Гуантанамо сократилось с 242 до 55 человек по состоянию на четверг.

Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
© AP Photo/ Brennan Linsley
Обама рассказал о продолжении переводов узников Гуантанамо в другие страны
В конце декабря Обама осудил конгресс за отказ финансировать в 2017 году программу по закрытию тюрьмы на базе Гуантанамо и пообещал продолжать переводы узников из нее в другие страны "до последнего дня" своего президентского срока, несмотря на бюджетные ограничения.

Ряд статей оборонного бюджета фактически запрещает финансирование закрытия Гуантанамо и исключает возможность перевода узников из нее.

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