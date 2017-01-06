В Марокко хотят закрыть школы, якобы связанные с Гюленом

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Власти Марокко распорядились закрыть школы, связанные с группой оппозиционного турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, на которого Анкара возложила ответственность за попытку переворота в стране в июле прошлого года.

"Расследование в отношении учебных заведений группы "Мохамед аль-Фатих", связанной с Фетхуллахом Гюленом, показало, что они используют школы для распространения идеологии, противоречащей принципам образовательной и религиозной системы Марокко", — цитирует агентство Франс Пресс заявление марокканского МВД.

Представитель группы "Мохамед аль-Фатих" отверг какие-либо связи группы с Гюленом. Он заявил, что речь идет о семи школах, где обучаются около 2,5 тысячи учеников, в основном, марокканцев. Около 90% преподавателей также являются подданными королевства.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.