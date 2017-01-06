В Марокко хотят закрыть школы, якобы связанные с Гюленом

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Власти Марокко распорядились закрыть школы, связанные с группой оппозиционного турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, на которого Анкара возложила ответственность за попытку переворота в стране в июле прошлого года.
Представитель группы "Мохамед аль-Фатих" отверг какие-либо связи группы с Гюленом. Он заявил, что речь идет о семи школах, где обучаются около 2,5 тысячи учеников, в основном, марокканцев. Около 90% преподавателей также являются подданными королевства.
В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.