Полиция считает, что психически больного юношу пытали из ненависти

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Полиция Чикаго предъявила обвинения четверым афроамериканцам, похитившим и пытавшим психически больного юношу, в совершении преступления, "мотивированного ненавистью", сообщил на пресс-конференции представитель полиции штата Чикаго Антонио Гуглиелми.

"У полиции не было сомнений, что это преступление из ненависти", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировало CNN

Данный вид обвинений обычно выдвигается к тем, кто совершил преступление из ненависти к национальности, расе, взглядам потерпевшего.

Ранее сообщалось, что четверо афроамериканцев задержаны в Чикаго по подозрению в пытках психически больного юноши, которые транслировались в Facebook в прямом эфире.

Преступники силой удерживали молодого человека, заставляли его выкрикивать оскорбления в адрес избранного президента США Дональда Трампа и "белых людей", пить воду из унитаза. Все это было снято на видео, причем его авторы выразили надежду на то, что оно станет "вирусным".

Как уточнил представитель полиции, ответственность в основном лежит на двух сестрах-афроамериканках, которые проводили пытки. Также они обвиняются в попытке порчи чужой собственности (они пытались выломать дверь в квартиру жильцов, которые вызвали полицию, услышав крики потерпевшего).

Благодаря тому, что девушки "отвлеклись" на соседей, жертве удалось сбежать – внизу его ожидала полиция, которая вернула юношу родителям, добавил представитель властей.

Ранее старший инспектор Эдди Джонсон, которого цитировали СМИ, говорил, что преступление не является политически мотивированным, несмотря на расистские высказывания и оскорбления в адрес избранного президента США.