Конгресс США утвердит итоги голосования по выборам президента

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Финальный этап процесса выборов президента пройдет в пятницу в США. Американский конгресс утвердит итоги голосования выборщиков, которое состоялось 19 декабря прошлого года.

Что было

В США выборная система состоит из двух ступеней, и избиратели голосуют не за главу государства напрямую, а за выборщиков, которые затем высказываются в пользу "своего" кандидата. В ходе так называемого "народного голосования" 8 ноября республиканец Дональд Трамп победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. 19 декабря выборщики, собравшись в своих штатах, утвердили этот результат. Причем по итогам избранный президент даже увеличил свое преимущество.

Процедура, прошедшая в декабре, поставила рекорд почти за два века. По итогам голосования коллегии выборщиков в составе 538 человек во всех 50 штатах США выяснилось, что семь выборщиков отдали свой голос не за победителя президентской гонки в своем штате, а за другого кандидата. Это стало рекордом с 1836 года, когда "наказ избирателей" изменили 23 выборщика.

Четверо нынешних "недобросовестных" выборщиков представляли штат Вашингтон, один Гавайи (в обоих победила Клинтон), а двое — Техас, где победил Трамп. В Вашингтоне и в Техасе к таким "перебежчикам" не применяются санкции.

Что будет

В результате расклад голосов изменился в пользу республиканца, хоть и не сильно. Если по итогам выборов 8 ноября он должен был получить 306 голосов выборщиков, а Клинтон — 232, то после голосования в понедельник соотношение стало 304 к 227, то есть Трамп упрочил победу на три голоса.

Теперь в избирательном процессе пришла пора конгресса. Сенат и палата представителей соберутся в пятницу в 13.00 по местному времени (21.00 мск) на совместное заседание. Председательствовать на нем будет вице-президент США Джозеф Байден, который по конституции является президентом сената. Он будет открывать избирательные сертификаты от каждого из штатов в алфавитном порядке и передавать их четырем счетчикам голосов, назначенных обеими палатами конгресса. После того, как они выполнят свою работу, вице-президент официально провозгласит итоги голосования.

Чем завершится

При этом никаких сюрпризов не ожидается. Тем не менее, есть вероятность, что ни один из кандидатов не наберет положенного числа из 270 или более выборщиков. В таком случае, согласно 12-й поправке к конституции США, палата представителей выбирает президента, а сенат — вице-президента. Причем выбор делается в первом случае из трех лидирующих кандидатов, а во втором — из двух. Голоса законодателей подсчитываются не по отдельности, а по принципу "один штат — один голос".

После оглашения итогов голосования в конгрессе в выборном процессе в США наступит перерыв на две недели. 20 января он увенчается инаугурацией победителя, который наконец-то избавится от определения "избранный" и станет полноправным хозяином Белого дома.

Основные события в этот день произойдут опять-таки в конгрессе, вернее, около здания Капитолия. Там ровно в полдень новый глава государства примет присягу, а затем выступит с инаугурационной речью.