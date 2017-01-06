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Конгресс США утвердит итоги голосования по выборам президента

Тема:
Итоги выборов в США (952)
00:1806.01.2017
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Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2016/ Yuri Gripas

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Финальный этап процесса выборов президента пройдет в пятницу в США. Американский конгресс утвердит итоги голосования выборщиков, которое состоялось 19 декабря прошлого года.

Что было

Избраннный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2016/ Don Emmert
СМИ: Трамп намерен сократить численность спецслужб США
В США выборная система состоит из двух ступеней, и избиратели голосуют не за главу государства напрямую, а за выборщиков, которые затем высказываются в пользу "своего" кандидата. В ходе так называемого "народного голосования" 8 ноября республиканец Дональд Трамп победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. 19 декабря выборщики, собравшись в своих штатах, утвердили этот результат. Причем по итогам избранный президент даже увеличил свое преимущество.

Процедура, прошедшая в декабре, поставила рекорд почти за два века. По итогам голосования коллегии выборщиков в составе 538 человек во всех 50 штатах США выяснилось, что семь выборщиков отдали свой голос не за победителя президентской гонки в своем штате, а за другого кандидата. Это стало рекордом с 1836 года, когда "наказ избирателей" изменили 23 выборщика.

Четверо нынешних "недобросовестных" выборщиков представляли штат Вашингтон, один Гавайи (в обоих победила Клинтон), а двое — Техас, где победил Трамп. В Вашингтоне и в Техасе к таким "перебежчикам" не применяются санкции.

Избранный президент США Дональд Трамп
© РИА Новости. Кейтлин Оукс
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Трамп выбрал заместителей главы аппарата Белого дома
В результате расклад голосов изменился в пользу республиканца, хоть и не сильно. Если по итогам выборов 8 ноября он должен был получить 306 голосов выборщиков, а Клинтон — 232, то после голосования в понедельник соотношение стало 304 к 227, то есть Трамп упрочил победу на три голоса.

Что будет

Теперь в избирательном процессе пришла пора конгресса. Сенат и палата представителей соберутся в пятницу в 13.00 по местному времени (21.00 мск) на совместное заседание. Председательствовать на нем будет вице-президент США Джозеф Байден, который по конституции является президентом сената. Он будет открывать избирательные сертификаты от каждого из штатов в алфавитном порядке и передавать их четырем счетчикам голосов, назначенных обеими палатами конгресса. После того, как они выполнят свою работу, вице-президент официально провозгласит итоги голосования.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2016/ Timothy A. Clar
Трамп 20 января получит доступ к аккаунту президента США в Twitter
При этом никаких сюрпризов не ожидается. Тем не менее, есть вероятность, что ни один из кандидатов не наберет положенного числа из 270 или более выборщиков. В таком случае, согласно 12-й поправке к конституции США, палата представителей выбирает президента, а сенат — вице-президента. Причем выбор делается в первом случае из трех лидирующих кандидатов, а во втором — из двух. Голоса законодателей подсчитываются не по отдельности, а по принципу "один штат — один голос".

Чем завершится

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2016/ Saul Loeb 
Трамп на днях получит от спецслужб полную информацию о выборах в США
После оглашения итогов голосования в конгрессе в выборном процессе в США наступит перерыв на две недели. 20 января он увенчается инаугурацией победителя, который наконец-то избавится от определения "избранный" и станет полноправным хозяином Белого дома.

Основные события в этот день произойдут опять-таки в конгрессе, вернее, около здания Капитолия. Там ровно в полдень новый глава государства примет присягу, а затем выступит с инаугурационной речью.

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