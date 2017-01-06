Конгресс США утвердит итоги голосования по выборам президента

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Финальный этап процесса выборов президента пройдет в пятницу в США. Американский конгресс утвердит итоги голосования выборщиков, которое состоялось 19 декабря прошлого года.
Что было
Процедура, прошедшая в декабре, поставила рекорд почти за два века. По итогам голосования коллегии выборщиков в составе 538 человек во всех 50 штатах США выяснилось, что семь выборщиков отдали свой голос не за победителя президентской гонки в своем штате, а за другого кандидата. Это стало рекордом с 1836 года, когда "наказ избирателей" изменили 23 выборщика.
Четверо нынешних "недобросовестных" выборщиков представляли штат Вашингтон, один Гавайи (в обоих победила Клинтон), а двое — Техас, где победил Трамп. В Вашингтоне и в Техасе к таким "перебежчикам" не применяются санкции.
Что будет
Теперь в избирательном процессе пришла пора конгресса. Сенат и палата представителей соберутся в пятницу в 13.00 по местному времени (21.00 мск) на совместное заседание. Председательствовать на нем будет вице-президент США Джозеф Байден, который по конституции является президентом сената. Он будет открывать избирательные сертификаты от каждого из штатов в алфавитном порядке и передавать их четырем счетчикам голосов, назначенных обеими палатами конгресса. После того, как они выполнят свою работу, вице-президент официально провозгласит итоги голосования.
Чем завершится
Основные события в этот день произойдут опять-таки в конгрессе, вернее, около здания Капитолия. Там ровно в полдень новый глава государства примет присягу, а затем выступит с инаугурационной речью.