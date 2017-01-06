Ковбой заарканил быка с капота полицейской машины

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В сети набирает популярность видео, на котором американский ковбой с первой попытки накидывает лассо на сбежавшего быка.

По сообщениям The Daily Mail, инцидент произошел в штате Теннесси, недалеко от населенного пункта Париж. В офис местного шерифа поступило сообщение о быке, создающем помехи движению транспорта. Шериф решил обратиться к знакомому ковбою Дэвиду Бевиллу, который и запечатлен на видеозаписи.

Бевилл удобно разместился на капоте полицейской машины и, к удивлению очевидцев, с первой попытки сумел набросить лассо на быка. "Этот ковбой показал, что Дикий Запад все еще жив", — пишет The Daily Mail.