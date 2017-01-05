Габриэля рассматривают как кандидата в канцлеры ФРГ от социал-демократов

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Министр экономики в действующем правительстве ФРГ Зигмар Габриэль станет кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные партийные источники.
Ранее от участия в федеральных выборах в Германии в 2017 году в качестве кандидата в канцлеры от СДПГ отказался уходящий председатель Европарламента Мартин Шульц.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 20 декабря, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера на выборах 2017 года от альянса Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. В настоящее время правительство в ФРГ сформировано партиями ХДС, ХСС и СДПГ.