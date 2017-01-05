Керри заявил, что приватно обсуждал с Москвой вопрос кибератак до выборов

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Администрация США обсуждала с российскими властями в августе и сентябре ситуацию с кибератаками на американские компьютерные системы, заявил госсекретарь США Джон Керри.
По его словам, администрация США и спецслужбы страны старались решать проблему с кибератаками так, чтобы их не обвинили в попытках повлиять на президентские выборы.
Ранее президент США Барак Обама говорил, что лично обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о кибератаках, в которых американские власти обвиняют Россию.