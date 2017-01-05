Эрнест: публикация переписки Демпартии США навредила Клинтон перед выборами

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. В Белом доме признают, что публикация похищенных хакерами документов Демократической партии США "навредила" кандидату в президенты Хиллари Клинтон, при том, что сам выборный процесс не был скомпрометирован, заявил в четверг официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.
"Какой эффект это имело, будет обсуждаться еще какое-то время", — сказал Эрнест.
В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов Национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.