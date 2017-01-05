Керри заявил, что в январе уйдет из политики

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что после своей отставки 20 января завершит карьеру государственного служащего.

"Моя карьера на государственной службе окончена", — сказал Керри на пресс-конференции в Вашингтоне.

Керри, которому 73 года, занимает пост госсекретаря с февраля 2013 года и уходит в отставку вместе с администрацией Барака Обамы.

Керри почти три десятилетия был сенатором от Массачусетса. В 2004 году он был кандидатом Демократической партии в президенты США, но уступил Джорджу Бушу-младшему, который переизбрался на второй срок.