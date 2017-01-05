Керри предостерег Трампа от попыток разорвать соглашение с Ираном по атому

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Уходящий госсекретарь США Джон Керри предостерег будущего президента Дональда Трампа от попыток разорвать соглашение с Ираном по ядерной программе Тегерана.

Трамп многократно критиковал сделку, согласно которой, с Ирана были сняты санкции ООН и ряд двусторонних санкций в обмен на предоставление гарантий по мирному характеру ядерной программы.

"Когда мы начали переговоры, в Иране крутились и обогащали ядерное топливо более 19 тысяч центрифуг, было 12 тысяч килограммов обогащенного радиоактивного топлива… у Ирана было достаточно ядерного материала, чтобы произвести от 10 до 20 бомб, если бы Иран захотел продолжать двигаться в этом направлении", — сказал Керри на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Односторонний подход или полный отказ от переговоров, который отстаивали некоторые, оставили бы нас с двумя очень плохими возможностями: очень скорый риск вооруженного ядерным оружием Ирана или еще один конфликт на Ближнем Востоке. Я хочу ясно, кристально ясно сказать: прекратить это соглашение сейчас оставило бы нас с этими же двумя плохими возможностями", — добавил Керри.

По его словам, "бомбу нельзя сделать из 300 килограммов обогащенного урана — а это все, что у них (Ирана) есть сейчас". Он напомнил, что Иран оставил себе лишь 5 тысяч центрифуг и обязался не обогащать ядерное топливо более чем на 3,7%, что недостаточно для создания оружейного урана.