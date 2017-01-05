Сенатор: американская разведка подставляет себя в угоду администрации Обамы

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Американская разведка, в угоду уходящей администрации США обвиняя Россию в кибератаках, выставила себя на смех, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Главы национальной разведки, Киберкомандования ВС США и Пентагона в совместном заявлении для конгресса заявили, что разведка США считает Россию "крупной угрозой" в киберпространстве. Также американская разведка вновь обвинила Россию во вмешательстве в выборный процесс в США.

"Все это, честно говоря, уже надоело. Надо, наконец, расставить все точки над i. Было бы глупо отрицать, что в последнее время Россия, как, разумеется, и США, уделяет серьезное внимание проблемам, которые могут возникнуть в киберпространстве. Но, как ни кощунственно это звучит, "атомная бомба" здесь еще не создана", — заявил сенатор РИА Новости.

По словам Клинцевича, "не стоит повторять", что все обвинения абсолютно бездоказательны. "Более того, они просто бессмысленны и прежде всего потому, что воздействовать на избирательный процесс в такой стране, как США, путем каких-либо кибератак в принципе невозможно", — отметил он.

"В угоду уходящей администрации США американская разведка выставила себя на смех", — заключил парламентарий.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.