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Обама не планирует делать заявлений после доклада разведки по кибератакам

22:0105.01.2017
(обновлено: 22:02 05.01.2017)
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Хакер за компьютером
© Fotolia/ Glebstock

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Президент США Барак Обама не планирует делать заявлений в связи с представленным разведкой докладом о "вмешательстве" России в президентские выборы США, но может ответить на вопросы в ближайшие дни, заявил в четверг официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Harnik
Обама получил засекреченный доклад по "вмешательству России" в выборы в США
"Сейчас я не ожидаю формальной реакции от президента США, но если это изменится, мы сообщим, но пока это не часть плана", — сказал пресс-секретарь президента на регулярном брифинге. "Я ожидаю, что в ближайшие несколько дней у него будет возможность ответить на вопросы об этом. Я ожидаю реакцию президента в такой форме", — добавил он, не приводя подробностей.

Эрнест сообщил, что "Белый дом получил доклад, президента информируют об этом …, это происходит сейчас".

Эрнест вновь подчеркнул, что действующая администрация США "придает серьезное значение действиям России, которые были нацелены на подрыв демократических институтов США".

Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
© AP Photo/ J. Scott Applewhite
СМИ: США получили "доказательства" причастности России к кибератакам
В четверг президенту США был представлен доклад о "причастности" России к недавним кибератакам на США. Ожидается, что в пятницу с докладом ознакомят избранного президента Трампа, а в начале следующей недели, по данным СМИ, уже в понедельник, будет обнародована его незасекреченная часть.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

Хакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia/ Tomasz Zajda
СМИ: ложные слухи о "русских хакерах" подрывают позицию администрации Обамы
Ранее во вторник директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что подготовленный доклад американской разведки по кибератакам будет сфокусирован только на "действиях России", а не на всей проблеме в целом.

На прошлой неделе ФБР и министерство внутренней безопасности распространили небольшой технический доклад, в котором изложены выводы расследования и приведены псевдонимы ряда хакеров, но вновь не приводится конкретики о том, как взломы могли быть связаны с Россией.

Программный код на экране компьютера. Архивное фото
© Fotolia/ timkaekler
В США глава комитета по разведке усомнился в связи России и кибератак
В конце 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США выслали 35 российских дипломатов.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал обвинения, будто ему помогала Россия, смехотворными, однако согласился на встречу по этому вопросу с руководством ФБР и ЦРУ, а также других спецслужб. Встреча должна состояться в пятницу. Трамп в среду вновь обрушился на спецслужбы, заметив, что они постоянно откладывают встречу по непонятным причинам.

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