Обама не планирует делать заявлений после доклада разведки по кибератакам

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Президент США Барак Обама не планирует делать заявлений в связи с представленным разведкой докладом о "вмешательстве" России в президентские выборы США, но может ответить на вопросы в ближайшие дни, заявил в четверг официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.
Эрнест сообщил, что "Белый дом получил доклад, президента информируют об этом …, это происходит сейчас".
Эрнест вновь подчеркнул, что действующая администрация США "придает серьезное значение действиям России, которые были нацелены на подрыв демократических институтов США".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.
На прошлой неделе ФБР и министерство внутренней безопасности распространили небольшой технический доклад, в котором изложены выводы расследования и приведены псевдонимы ряда хакеров, но вновь не приводится конкретики о том, как взломы могли быть связаны с Россией.
Избранный президент США Дональд Трамп назвал обвинения, будто ему помогала Россия, смехотворными, однако согласился на встречу по этому вопросу с руководством ФБР и ЦРУ, а также других спецслужб. Встреча должна состояться в пятницу. Трамп в среду вновь обрушился на спецслужбы, заметив, что они постоянно откладывают встречу по непонятным причинам.