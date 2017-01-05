В Нигерии нашли еще одну похищенную "Боко Харам" школьницу из Чибока

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Военные Нигерии обнаружили еще одну школьницу, похищенную два года назад боевиками радикальной исламистской группировки "Боко Харам", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителя ВС.

По словам представителя нигерийских военных, военные занимались поиском возможных боевиков "Боко Харам", когда нашли школьницу. Он также добавил, что девочка была найдена с 6-месячным ребенком.

В апреле 2014 года боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам" похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось. В августе этого года боевики "Боко Харам" опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы. Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов. По данным агентства Франс Пресс, в плену боевиков все ещё остаются около 200 девочек.