Асад обсудил борьбу с терроризмом с советником премьера Ирака

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад и советник премьера Ирака по безопасности Фалех аль-Фаяд в четверг обсудили в Дамаске общие усилия в борьбе с терроризмом и недавние успехи в Алеппо и Мосуле, передает сирийское государственное агентство SANA.

Аль-Фаяд на встрече с Асадом зачитал послание премьера Ирака Хайдера аль-Абади, где он отметил важность координации между Сирией и Ираком в борьбе с террористами "под разными названиями" и важность укрепления сотрудничества.

"На встрече были отмечены успехи двух стран в борьбе с терроризмом — поражение боевиков в Алеппо и продвижение иракских сил в Мосуле. Они представляют собой победы двух братских народов, так как враг — один, и это терроризм", — сообщило агентство.

Асад и аль-Фаяд подчеркнули важность совместных усилий всех стран мира в этой области, так как "терроризм не знает границ", отмечает SANA.

В Сирии и Ираке последние несколько лет действует запрещенная в России группировка ИГ, захватившая часть территории этих арабских стран.