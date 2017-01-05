Спикер палаты представителей заявил, что Россия не влияла на выборы в США

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Пол Райан заявил, что Россия не повлияла на исход президентских выборов в США, сообщает агентство Блумберг.
Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил в интервью Fox News, что причиной обвинений РФ во вмешательстве в ход выборов в США со стороны нынешней американской администрации была попытка лишить легитимности будущего президента Дональда Трампа.
В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.
Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".