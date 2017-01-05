Вице-президент Турции: организаторы взрыва в Измире готовили кровавую атаку

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что найденное на месте взрыва в городе Измир оружие свидетельствует о том, что готовилась более масштабная атака, сообщает агентство Рейтер.

"Основываясь на подготовке, изъятом вооружении, бомбах и боеприпасах, можно понять, что готовилось более кровавое преступление", — цитирует агентство слова Кайнака.

Как сообщается, он также добавил, что данный теракт не приведет к окончанию военных операций турецких ВС в Сирии и Ираке.

Ранее сообщалось о взрыве и перестрелке в городе Измир у здания суда, рядом с которым горел автомобиль. По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро получили ранения.