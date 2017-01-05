Британский генерал заявил, что НАТО не справится с "российской угрозой"

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. После окончания холодной войны страны НАТО привыкли к благоприятным условиям, и теперь войска альянса просто не приспособлены к борьбе с таким противником, как Россия, заявил бывший командующий объединенными ВС Великобритании Ричард Бэрронс в интервью "Би-Би-Си".

Бэрронс отметил, что поставленная британским министерством обороны цель — за два года привести вооруженные силы в состояние готовности к войне с такой страной, как Россия — потребует "обширной интенсификации организационно-плановых работ и увеличения оборонных мощностей".

По его словам, в данном случае достаточно взглянуть на состояние НАТО, находящегося в состоянии полной демобилизации.

"Альянс… не находится в состоянии высокой боеготовности. В любом случае, многие из оборонных мощностей НАТО не приспособлены к борьбе с тем, что сейчас может продемонстрировать Россия", — заявил генерал.

Бэрронс отметил, что когда нет "ощущения угрозы со стороны России", власти тратят бюджетные средства на другие вещи. По его мнению, это не лучший план на будущее. "Можем ли мы гарантировать, что будущее будет таким же благоприятным, как недавнее прошлое? И если нет, то нужно сделать что-то другое, какой-то другой выбор", — резюмирует генерал.

Ранее Бэрронс написал главе Минобороны Великобритании письмо, в котором заявил, что у британской армии нет снаряжения, чтобы воевать, например, с Россией. По его словам, у Британии есть корабли и самолеты, но для них зачастую даже нет боеприпасов, так как Лондон "привык к зависимости от американских сил".