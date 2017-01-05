Британский генерал заявил, что НАТО не справится с "российской угрозой"

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. После окончания холодной войны страны НАТО привыкли к благоприятным условиям, и теперь войска альянса просто не приспособлены к борьбе с таким противником, как Россия, заявил бывший командующий объединенными ВС Великобритании Ричард Бэрронс в интервью "Би-Би-Си".
По его словам, в данном случае достаточно взглянуть на состояние НАТО, находящегося в состоянии полной демобилизации.
"Альянс… не находится в состоянии высокой боеготовности. В любом случае, многие из оборонных мощностей НАТО не приспособлены к борьбе с тем, что сейчас может продемонстрировать Россия", — заявил генерал.
Ранее Бэрронс написал главе Минобороны Великобритании письмо, в котором заявил, что у британской армии нет снаряжения, чтобы воевать, например, с Россией. По его словам, у Британии есть корабли и самолеты, но для них зачастую даже нет боеприпасов, так как Лондон "привык к зависимости от американских сил".