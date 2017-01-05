Глава киберкомадования США признал, что не знает, что делать при кибератаке

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Спецслужбы США не имеют четкого плана действий на случай хакерских атак, признал директор Агентства национальной безопасности страны и руководитель киберкомандования адмирал Майкл Роджерс.

Вопросу противодействия кибератакам были посвящены в четверг слушания в комитете по вооруженным силам сената США. Глава комитета республиканец Джон Маккейн обратил внимание на проблемы в этой сфере.

"Я не видел политики (плана действий — ред.). Другими словами, я не думаю, что кто-либо из людей в нашей разведке знает, что делать, если будет (кибер) атака, помимо того, чтобы просто сообщить о ней… Я спрашивал снова и снова: "Что вы будете делать в случае атаки? Но ответа нет", — сказал Маккейн на слушаниях в сенате.

Он добавил, что не хотел бы, чтобы спецслужбы США в такой ситуации были "сторонними наблюдателями".

"Вы правы в том, что нам еще многое предстоит сделать, чтобы подготовить планы по противостоянию в киберсфере", — ответил на это адмирал Роджерс.

Он выразил надежду, что новая администрация США будет более эффективно противостоять таким угрозам.