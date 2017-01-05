В ЛНР рассказали об украинском солдате, перешедшем на сторону республики

ЛУГАНСК, 5 янв — РИА Новости. Военнослужащий ВСУ (вооруженные силы Украины), самовольно покинув свое подразделение, перешел на сторону самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в пресс-службе МГБ (министерство госбезопасности) ЛНР.

"Не согласный с политикой украинской власти и не готовый воевать против своего народа житель Старобельского района (Луганской области — ред.) Евгений дезертировал и перешел на сторону Луганской народной республики", — сообщили в пресс-службе.

По данным МГБ, вернувшись в 2016 году домой из Российской Федерации, куда житель Старобельского района уехал с началом вооруженного конфликта в Донбассе, Евгений подвергся угрозам уголовного преследования и физическому воздействию со стороны офицеров Старобельского военкомата и сотрудников милиции.

В пресс-службе уточнили, что, по словам молодого человека, его под охраной доставили на медкомиссию и заставили подписать документы о приеме на службу по контракту в ВСУ, после чего направили в 92-ю бригаду, дислоцирующуюся в Харьковской области, из которой он и дезертировал.

В ЛНР Евгений собирается найти работу, сообщили в пресс-службе.