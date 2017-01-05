Standard: 400 тысяч европейцев лишились работы из-за санкционной войны с РФ

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Потери Европейского союза от антироссийских санкций только в 2015 году составили 17,6 миллиардов евро, пишет обозреватель австрийского издания Der Standard Гюнтер Освальд.

Журналист ссылается на данные нового доклада Австрийского института экономических исследований (WIFO), из которого следует, что убытки в размере 17 миллиардов евро стоили Европе 400 тысяч рабочих мест. При этом в экономически "компактной" Австрии перспектив на трудоустройство лишились 7000 человек, а вот в Германии ограничительные меры коснулись уже 97 тысяч граждан.

"Австрийское коалиционное правительство никогда не было большим сторонником антироссийских санкций. Еще в ноябре министр экономики Райнхольд Миттерленер заявил, что Австрия выступает против ужесточения и продления торговых ограничений", — пишет Освальд.

При этом обозреватель подчеркивает, что падение цен на нефть и девальвация рубля также нанесли серьезный урон торговым отношениям между ЕС и Россией.

Ранее председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле в своей колонке в Handelsblatt заявил, что антироссийские санкции стоили Германии 60 тысяч рабочих мест, а экономический ущерб для всего Евросоюза достиг десятков миллиардов евро.