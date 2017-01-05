Представители Трампа отрицают, что он собирается реформировать разведку

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент США Дональд Трамп не намерен проводить реформу разведки, заявил журналистам представитель Трампа Шон Спайсер.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к будущему главе государства, написала, что Трамп считает офис директора национальной разведки "политизированным" и намерен сократить его численность.

"В этой истории о реструктурировании инфраструктуры разведывательного сообщества нет никакой правды, она на 100% ложна", — заявил представитель Трампа. Он не отрицал напрямую, что сотрудники Трампа могли вести подобные разговоры с журналистами, но заявил, что любые обсуждения подобного рода носят предварительный характер.

Трамп вступает в должность 20 января.

Сообщение о планах преобразований появилось на фоне острой критики в адрес Трампа со стороны действующей администрации, демократов в конгрессе, а также ряда бывших сотрудников спецслужб США. Критика была вызвана в основном скептическим отношением избранного президента к выводам американской разведки.