Трамп заявил, что СМИ выставляют его противником разведки

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ лгут о его связях с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, чтобы выставить его противником деятельности американской разведки.

"Лживые СМИ любят заявлять, что я в сговоре с Ассанжем – неверно. Я всего лишь повторяю его заявления, чтобы люди сами сформировали свое мнение о том, что является правдой. СМИ лгут, чтобы преподнести это так, как будто я против разведки, когда на самом деле я их большой фанат!", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Трамп разделил оценку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по вопросу взлома серверов Демократической партии неизвестными хакерами и электронной почты председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил в интервью Fox News, что причиной обвинений РФ во вмешательстве в ход выборов в США со стороны нынешней американской администрации была попытка лишить легитимности будущего президента Дональда Трампа. Основатель WikiLeaks также опроверг сотрудничество с РФ или каким-либо другим государством. При этом Ассанж не смог однозначно ответить на вопрос, повлияли ли публикации WikiLeaks на исход выборов в США.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.