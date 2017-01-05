Губернатор Измира возложил ответственность за взрыв у здания суда на РПК

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Измир Эрол Айилдыз (Erol Ayyildiz) возложил ответственность за взрыв и перестрелку у здания суда в одноименном городе Измир на запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК), передает агентство Рейтер.

Как заявил Айилдыз, первые данные указывают на то, что за атакой стоят боевики РПК, которые были вооружены автоматами Калашникова и гранатами.

По словам губернатора Измира, перестрелка между полицейскими и нападавшими предшествовала взрыву у здания суда.

"Столкновение произошло после того, как наши полицейские попытались остановить автомобиль на полицейском посту напротив здания суда района Байракли. Во время конфликта, когда террористы пытались сбежать, они взорвали бомбу в автомобиле", — цитирует Айилдыза агентство.

Кроме того Айилдыз подтвердил, что в результате инцидента два человека погибли, пятеро получили ранения, некоторые из них в критическом состоянии.