Нацразведка США представит отчет о "российских хакерах" на следующей неделе

ВАШИНГОН, 5 янв — РИА Новости. Офис директора национальной разведки США намерен представить общественности несекретную версию доклада о "российских кибератаках" в начале следующей недели, сообщил глава ведомства Джеймс Клэппер.

"Мы планируем проинформировать конгресс и опубликовать несекретную версию отчета для общественности в начале следующей недели", — заявил Клэппер в четверг на слушаниях в сенате США.

По его словам, эта версия не будет содержать "чувствительную информацию об источниках и методах", которыми пользуется разведка США в вопросе расследования кибератак.

В связи с этим Клэппер отказался публично говорить о тех доказательствах, которые по мнению экспертов его ведомства, доказывают причастность РФ ко взлому американских компьютерных систем.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс в свою очередь потребовал от спецслужб ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".