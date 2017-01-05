Разведка США обвинила российские власти в причастности к хакерским атакам

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Американская разведка полагает, что кибератаки, совершение которых США приписывают России могли быть санкционированы только высшим российским руководством. Об этом говорится в совместном заявлении для конгресса директора национальной разведки, Киберкомандования ВС США и Пентагона, подготовленном для слушаний в конгрессе в четверг.

"Основываясь на размере и чувствительности целей, мы считаем, что только наиболее высокопоставленные официальные лица России могли разрешить недавнюю сосредоточенную на вопросе выборов кражу данных и последующее их обнародование", — говорится в заявлении.

Кроме того, в документе отмечается, что РФ представляет собой "крупную угрозу" в киберпространстве.

"Россия является полномасштабным действующим лицом, которое представляет собой крупную угрозу правительству США, военной, дипломатической, коммерческой и критически важной инфраструктуре, а также ключевым ресурсным сетям, благодаря высокоразвитой (российской — ред.) наступательной киберпрограмме и изощренной тактике, технике и процедурам", — говорится в заявлении.

Согласно документу, целью хакерских атак, якобы совершенных Россией были правительственные организации, критическая инфраструктура, экспертные центры, университеты, политические организации и корпорации. Там также отмечается, что кибератаки осуществлялись посредством фишинговых кампаний.

"В других странах действующие лица из России проводили вредные или разрушительные кибератаки, включая атаки на критическую инфраструктуру", — говорится в заявлении.

Кроме того, американская разведка пришла к выводам, что Россия якобы использует киберметоды, чтобы повлиять на общественное мнение в Европе и Евразии. В документе говорится, что в будущем российские кибероперации могут быть направлены на США для того, "чтобы собирать разведывательную информацию, поддерживать процесс принятия решений в России, проводить операции по влиянию для поддержки военных и политических задач России, а также для подготовки условий в киберпространстве для будущих непредвиденных случаев".

Комментируя это заявление разведслужб первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что, обвиняя Россию в хакерских атаках в угоду уходящей администрации, американская разведка выставила себя на смех.

По его мнению, все выдвинутые объявления бессмысленны и бездоказательны. Он также отметил, что воздействовать на избирательный процесс в такой стране, как США, в принципе невозможно.

Представители американского разведсообщества в октябре заявили о том, что за кибератаками на избирательные системы страны стояли "российские хакеры". Позднее СМИ со ссылкой на ЦРУ распространили информацию о том, что Россия причастна к взлому партийных серверов Демпартии. Средства массовой информации писали о том, целью было оказать помощь Дональду Трампу, победившему на президентских выборах.

Российские власти отрицают подобные обвинения. По словам российского президента Владимира Путина, в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

Избранный президент США Дональд Трамп называет обвинения в адрес России надуманными. По его мнению, таким образом демократы пытаются поставить под вопрос итоги прошедших выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.