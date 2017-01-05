Обама заявил, что заложил "новый фундамент" для США

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Действующей администрации президента США удалось заложить "новый фундамент" для страны, заявил американский лидер Барак Обама в обращении к народу.

"В этот момент, когда я готовлюсь передать эстафетную палочку и стать обычным гражданином страны, я могу с гордостью сказать, что мы заложили новый фундамент для Америки", — говорится в послании нынешнего главы США, опубликованном на сайте Белого Дома

Покидающий пост американский президент также выразил уверенность в том, что при нем в Соединенных Штатах были предприняты первые шаги по преодолению неравенства. Среди прочих заслуг своей администрации Обама назвал сокращение военного присутствия в Афганистане и Ираке.

По словам американского лидера, "несмотря на невероятные успехи в экономике, достигнутые за восемь лет", остается еще "много работы".

Ранее соратник избранного президента США Дональда Трампа Ньют Гингрич заявлял о намерении отменить до 70 процентов указов Обамы.

Подводя итоги восьми лет президентства Обамы, независимый журналист, колуминист Salon и Alternet Бен Нортон заявил агентству Sputnik , что наилучшим образом этот период описывают два слова: война и милитаризм. Он напомнил, что США продолжают бомбардировки в шести странах.

Так, война в Афганистане стала самым затяжным конфликтом в американской истории, а свержение режима в Ливии привело к тому, что треть населения этой страны вынуждена была покинуть свои дома. Кроме того, через пять лет после начала конфликта Соединенным Штатам пришлось возобновить военную кампанию в Ливии, причем это событие фактически никак не освещалось, подчеркнул Нортон.

"Это и есть наследие Обамы, он президент войны", — заявил журналист.