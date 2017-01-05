Обама заявил, что заложил "новый фундамент" для США

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Действующей администрации президента США удалось заложить "новый фундамент" для страны, заявил американский лидер Барак Обама в обращении к народу.сайте Белого Дома.
Покидающий пост американский президент также выразил уверенность в том, что при нем в Соединенных Штатах были предприняты первые шаги по преодолению неравенства. Среди прочих заслуг своей администрации Обама назвал сокращение военного присутствия в Афганистане и Ираке.
По словам американского лидера, "несмотря на невероятные успехи в экономике, достигнутые за восемь лет", остается еще "много работы".
Ранее соратник избранного президента США Дональда Трампа Ньют Гингрич заявлял о намерении отменить до 70 процентов указов Обамы.
Так, война в Афганистане стала самым затяжным конфликтом в американской истории, а свержение режима в Ливии привело к тому, что треть населения этой страны вынуждена была покинуть свои дома. Кроме того, через пять лет после начала конфликта Соединенным Штатам пришлось возобновить военную кампанию в Ливии, причем это событие фактически никак не освещалось, подчеркнул Нортон.
"Это и есть наследие Обамы, он президент войны", — заявил журналист.