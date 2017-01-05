Латвийскую железную дорогу оштрафовали за надписи на табло на русском языке

РИГА, 5 янв – РИА Новости. Центр государственного языка Латвии в понедельник оштрафовал предприятие Latvijas dzelzceļš ("Латвийская железная дорога") за то, что на табло новой железнодорожной станции в Елгаве размещена информация не только на латышском языке, но и на русском и английском.
"Нарушен 21 пункт закона о госязыке, где говорится, что госучреждения должны предоставлять обществу информацию только на государственном языке", — сообщили в центре.
Как пояснили в центре, надписи на других языках допустимы на туристических объектах международного уровня, например, на Рижской станции, куда прибывают туристы из других стран.
За подобное нарушение штраф может составить от 35 до 140 евро.