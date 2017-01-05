США
6.016 января15:01МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В администрации Порошенко отвергли предложенный компромисс по Донбассу

Тема:
Ситуация на Украине. Январь 2017 (68)
17:3605.01.2017
(обновлено: 22:06 05.01.2017)
735980113
Президент Украины Петр Порошенко в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев в газете The Wall Street Journal опубликовал ответ на статью украинского миллиардера Виктора Пинчука, который ранее выступил с предложениями по урегулированию в Донбассе и по улучшению отношений с Россией.

Флаг Евросоюза в центре Львова
© РИА Новости. Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
В ЕС – люди грубые и неделикатные. Украинцы туда не поедут
Статья размещена в четверг на официальном сайте Петра Порошенко.

Никакой торговли территориями

Представитель администрации украинского лидера заявил, что не может согласиться "с призывом к компромиссам на основе обеспокоенности".

Елисеев отметил, что украинская сторона выступает за проведение в Донбассе местных выборов, но только в соответствии с законами страны и стандартами ОБСЕ. Он также добавил, что "никакой торговли территориями" со стороны Украины не будет.

Президент Украины Петр Порошенко на церемонии выкатки многоцелевого грузового самолета АН-132 в цехе самолетостроительного предприятия Антонов
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Еще немного - и Порошенко бросится в объятия России
По словам представителя администрации Порошенко, Киев всегда выступал "с позиций такого решения, которое основывается на национальных интересах". Елисеев также отверг призыв отказаться от евроинтеграции. "Отказ от европейской интеграции был бы политическим самоубийством для любого политика на Украине, который бы решился призвать к такому резкому развороту", — заявил он.

Болезненный компромисс…

В конце 2016 года украинский миллиардер Виктор Пинчук также в статье для The Wall Street Journal высказал мнение, что Вашингтон и Брюссель скоро изменят политику в отношении Москвы и начнут вести с ней диалог. Поэтому, по его мнению, Украина должна быть готова к "болезненным компромиссам".

Как считает Пинчук, Киеву в первую очередь следует отказаться от попыток вступить в Евросоюз и признать, что в среднесрочной перспективе Украине не стать членом НАТО. Предприниматель также призвал украинские власти принять результаты местных выборов в Донбассе. Он отметил, что Крым "не должен стоять на пути договоренностей, способных прекратить войну на востоке".

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Пустые слова: Порошенко выполнил менее четверти обещанного на 2016 год
Украинские власти, по мнению бизнесмена, должны подготовить реалистичные предложения по этим пунктам и выразить готовность постепенно свернуть антироссийские санкции.

…и болезненная реакция

Статья бизнесмена не осталась незамеченной. Так, после публикации Порошенко неожиданно отказался посетить традиционный "украинский ланч" в Давосе, который организует Пинчук. Как сообщили украинские СМИ, этот шаг напрямую связан с материалом в Wall Street Journal.

Публикация также разгневала нескольких депутатов Верховной рады. В частности, депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук назвал предложенные Пинчуком инициативы "путем к государственной измене" и "капитуляцией перед Москвой", а депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко объявил бизнесмена "опасным врагом".

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
5 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.