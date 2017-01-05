СМИ: жертвами взрыва в Измире стали два человека

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в турецком городе Измир на западе страны, передает агентство Anadolu.

Ранее сообщалось о взрыве и перестрелке в городе Измир у здания суда, рядом с которым горел автомобиль.

По данным агентства, жертвами взрыва стали полицейский и сотрудник суда.

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İzmir Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi.. pic.twitter.com/lwoDZ2pTED — ⓒ ⓔ ⓥ ⓞ ⓞ ⓞ (@CEVDETKAVLAK) 5 января 2017 г.

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Высший совет по радио и телевидению Турции наложил временный запрет на освещение событий, передает агентство.