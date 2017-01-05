СМИ: жертвами взрыва в Измире стали два человека

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в турецком городе Измир на западе страны, передает агентство Anadolu.
По данным агентства, жертвами взрыва стали полицейский и сотрудник суда.
Son dakika!— ⓒ ⓔ ⓥ ⓞ ⓞ ⓞ (@CEVDETKAVLAK) 5 января 2017 г.
İzmir Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi.. pic.twitter.com/lwoDZ2pTED
Высший совет по радио и телевидению Турции наложил временный запрет на освещение событий, передает агентство.