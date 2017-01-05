В сети появилось видео взрыва в Измире

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В сети появились первые видео с места взрыва в турецком городе Измир.

Телеканал CNN Turk сообщает, что взрыв прогремел рядом со зданием городского суда. По последним данным, десять человек пострадали. Информации о жертвах на данный момент нет.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Теракт у здания суда в турецком Измире. Момент взрыва и кадры последствий

Как сообщает CNN Turk, причиной взрыва мог стать заминированный автомобиль. На видеозаписях слышны сирены машин скорой помощи и стрельба.

Местные СМИ пишут, что в результате перестрелки с полицией погибли двое предполагаемых террористов. Еще один находится в розыске.