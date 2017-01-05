Медведчук: Украина рискует превратиться в "логистическое захолустье"

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Украина может лишится части транзита газа по своей территории и превратиться в "логистическое захолустье", считает лидер оппозиционного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук.

По его словам, если Казахстан, Россия и Белоруссия развивают инфраструктуру и получают преимущества от единого таможенного пространства, то Украина в основном "развлекает общественность авантюрами" вроде попыток наладить сообщение по маршруту Великого шелкового пути в обход РФ.

"А, если учесть, что в ближайшие годы Украина может лишиться и значительной доли транзита газа по своей территории, то, очевидно, что "реформаторы" сделали нашу страну никому не интересным логистическим захолустьем", — цитирует слова Медведчука сайт движения.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что транзит российского газа через Украину снизится на 14 миллиардов кубометров в год в случае получения "Газпромом" полного доступа к мощностям газопровода Opal.

"Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. При этом открытым остается вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году и его параметрах.

Как заявил в июне глава "Газпрома" Алексей Миллер, в случае заключения нового контракта Украина, начиная с 2020 года, сможет рассчитывать на транзит 10-15 миллиардов кубометров российского газа в год. Еврокомиссия последовательно выступает за сохранение транзита через Украину, вместе с тем в конце октября одобрила расширение доступа "Газпрома" к газопроводу Opal, в который поступает газ "Северного потока".