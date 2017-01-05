При взрыве в турецком городе Измир ранены три человека

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. По меньшей мере три человека получили ранения в результате взрыва в турецком городе Измир на западе страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на телеканал CNN Turk.
По данным телеканала, вероятно, взорвался заминированный автомобиль, который был припаркован напротив парковки для сотрудников суда.
Сведения о жертвах пока не поступали.
Son dakika!— ⓒ ⓔ ⓥ ⓞ ⓞ ⓞ (@CEVDETKAVLAK) 5 января 2017 г.
İzmir Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi.. pic.twitter.com/lwoDZ2pTED