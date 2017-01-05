При взрыве в турецком городе Измир ранены три человека

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. По меньшей мере три человека получили ранения в результате взрыва в турецком городе Измир на западе страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Ранее сообщалось о взрыве в городе Измир рядом со зданием суда, рядом с которым горит автомобиль.

По данным телеканала, вероятно, взорвался заминированный автомобиль, который был припаркован напротив парковки для сотрудников суда.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Теракт у здания суда в турецком Измире. Момент взрыва и кадры последствий

Сведения о жертвах пока не поступали.

Son dakika!



İzmir Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi.. pic.twitter.com/lwoDZ2pTED — ⓒ ⓔ ⓥ ⓞ ⓞ ⓞ (@CEVDETKAVLAK) 5 января 2017 г.

​