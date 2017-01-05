В турецком Измире у здания суда прогремел взрыв

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Рядом со зданием суда в турецком городе Измир прогремел взрыв, сообщает телеканал CNN Turk. По предварительной информации, в результате инцидента погибли полицейский и сотрудник суда, десять человек пострадали.
An explosion has been reported in front of the #İzmir Courthouse pic.twitter.com/eEC5iXCtvp— dokuz8 NEWS (@dokuz8_EN) 5 января 2017 г.
По информации CNN Turk, причиной взрыва стал заминированный автомобиль. После этого нападавшие вступили в перестрелку с сотрудниками полиции. Двое из предполагаемых террористов были ликвидированы. Еще один, как сообщает агентство Reuters, находится в розыске.
UPDATE: CCTV footage of the moment of the car bomb explosion outside the courthouse in Izmir, #Turkey. pic.twitter.com/3L8wKdh1Lr— News_Executive (@News_Executive) 5 января 2017 г.
По информации агентства Anadolu, Высший совет по радио и телевидению Турции наложил временный запрет на освещение событий.