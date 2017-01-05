В турецком Измире у здания суда прогремел взрыв

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Рядом со зданием суда в турецком городе Измир прогремел взрыв, сообщает телеканал CNN Turk. По предварительной информации, в результате инцидента погибли полицейский и сотрудник суда, десять человек пострадали.

An explosion has been reported in front of the #İzmir Courthouse pic.twitter.com/eEC5iXCtvp — dokuz8 NEWS (@dokuz8_EN) 5 января 2017 г.

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По информации CNN Turk, причиной взрыва стал заминированный автомобиль. После этого нападавшие вступили в перестрелку с сотрудниками полиции. Двое из предполагаемых террористов были ликвидированы. Еще один, как сообщает агентство Reuters, находится в розыске.

UPDATE: CCTV footage of the moment of the car bomb explosion outside the courthouse in Izmir, #Turkey. pic.twitter.com/3L8wKdh1Lr — News_Executive (@News_Executive) 5 января 2017 г.

По информации агентства Anadolu, Высший совет по радио и телевидению Турции наложил временный запрет на освещение событий.​